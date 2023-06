Kennengelernt haben sie sich an einem Februarabend 1957, auf einer Fasnetveranstaltung im Onstmettinger Ochsensaal: „Bei unserem ersten Tanz hat es gleich gefunkt – da war mir klar, das ist meine Frau, die werde ich heiraten“, sagt Heinz Lochmann. Er war sich seiner Sache so sicher, dass er seinen Entschluss gleich seinem Kameraden mitteilte. Kann man für bare Münze nehmen, was beim Fasnetsball gesagt wird? „Er hat es nicht geglaubt – aber ein Jahr später konnte er sehen, wie ernst es mir war. Da haben Gerda und ich geheiratet.“

Heinz Lochmann stammt aus Winterlingen, wo er am 29. Oktober 1937 geboren wurde mit zwei Brüdern aufwuchs, zur Schule ging und in der Trikotindustrie Arbeit fand. Gerda Bitzer aus Onstmettingen, seine Liebe auf den ersten Blick, kam am 26. März 1936 zur Welt. Nach der Schulzeit ging auch sie „ins Trikot“ – genauer: zu Wohnhaas-Schmid; ihre Freizeit verbrachte sie mit Freundinnen, auch an jenem schicksalhaften Tag im „Ochsen“, an dem sie ihren späteren Mann traf. Am 6. Juni 1958 heirateten die beiden in Onstmettingen; gefeiert wurde – natürlich – im „Ochsen“.

Zuerst mit, dann mit Wohnwagen

Heinz Lochmann fand sich schnell in seiner neuen Umgebung zurecht und Arbeit als Stricker in der Firma Gustav Alber. Dort war er 45 Jahre lang beschäftigt, bis zur Rente. Seine Frau war ebenfalls eine Zeit lang dort tätig, aber nach einigen Jahren Heimarbeit entschied sie sich, ganz für Tochter Christa und die Söhne Willi und Rainer da zu sein.

„Wir haben keine einzige Reise bereut“

Höhepunkte im Familienleben der Lochmanns waren naturgemäß die Jahresurlaube – anfangs mit Zelt, dann mit Wohnwagen. Da sich die Kinder, groß geworden, auch einen solchen zulegten, „waren wir jahrelang mit drei Wohnwagen unterwegs“, sagt Gerda Lochmann. „Das war schön.“ Mitte der 1990er-Jahre entdeckten sie und ihr Mann das Fliegen; die beiden schwärmen noch heute von Reisen auf alle Kanarischen Inseln, nach Tunesien, in die Dominikanische Republik, nach Florida und – auf dem Kreuzfahrtschiff – durch die Karibik. „Wir haben keine einzige Reise bereut“, stellt Heinz Lochmann rückblickend fest.

Nach hartem Schlag dennoch zuversichtlich

Es musste aber nicht Übersee sein – Gerda und Heinz Lochmann sind Mitglieder der Onstmettinger Ortsgruppe des Albvereins und nahmen, so lange es ging, oft und gerne an deren Wanderungen teil. Auch Seniorennachmittage besuchten sie regelmäßig. Ein harter Schicksalsschlag war für sie der Tod ihres Sohnes Rainer 2021. Dennoch blicken sie, wenn sie am Dienstag im 1987 bezogenen Eigenheim feiern, zufrieden auf 65 Ehejahre zurück.