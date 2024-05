1 Wilhelm und Hilde Hohmann blicken auf 65 Ehejahre zurück. Am 29. Mai 1959 gab sich das Paar das Ja-Wort. Foto: Gemeinde Aichhalden

Hilde und Wilhelm Hohmann aus Aichhalden feiern Eiserne Hochzeit. Die beiden lernten sich bereits als Kinder kennen. Später trafen sie sich wieder – und sind bis heute glücklich.









Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit dürfen am heutigen Mittwoch, 29. Mai, das Ehepaar Wilhelm und Hilde Hohmann, geborene King, aus Aichhalden feiern. Am 29. Mai 1959 gaben sich die Eheleute auf dem Standesamt in Aichhalden das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung fand einen Tag später in der St. Michaels Kirche in Aichhalden statt.