Eisenmann legt Pläne offen Wie geht es für Schulen nach Ferien weiter?

Das Abstandsgebot soll an den weiterführenden Schulen nach den Sommerferien entfallen, schreibt die "Heilbronner Stimme" unter Berufung auf einen Brief von Eisenmann an Direktoren und Rektoren. Wo immer möglich, soll sich der Unterricht demnach auf die reguläre Klasse oder Lerngruppe beschränken - jahrgangsübergreifender Unterricht, mehrtägige außerschulische Veranstaltungen oder das Singen in geschlossenen Räumen seien nicht erlaubt.

Landesregierung erwägt eine Maskenpflicht

Mitte März hatten die Schulen in Baden-Württemberg wegen des Coronavirus komplett geschlossen. Seit dem 15. Juni gibt es an allen Schulen im Südwesten einen Unterricht im Schichtbetrieb im Wechsel mit Fernunterricht und mit einem abgespeckten Stundenplan. Am 29. Juni starteten Grundschulen und Kitas wieder in eine Art Regelbetrieb - ohne Abstandsgebot. Wie am Dienstag bekannt wurde, erwägt die grün-schwarze Landesregierung eine Maskenpflicht für ältere Schüler, um mögliche Corona-Ansteckungen in Schulen zu verhindern.