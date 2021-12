1 Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr ist mit einem Weihnachtsgruß online gegangen. Foto: Instagram/Dorothee Eisenlohr/Perceptum

Just in Time" zum Heiligabend ist das Weihnachtsvideo der Stadt Schramberg gerade online gegangen, schreibt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr an die Presse.















Schramberg - "2021 war wieder kein einfaches Jahr. Umso mehr wünsche ich allen schöne und erholsame Weihnachten und gute Momente mit ihren wichtigsten Lieben. Auch in diesem Jahr gibt es ein kleines Weihnachtsvideo mit Bildern unserer Stadt im Lichterglanz," heißt es zu der in Instagram veröffentlichten Botschaft der Oberbürgermeisterin. "Und in den nächsten Tagen auch auf dem Facebook-Account und der Website der Stadt Schramberg", heißt es weiter in dem Weihnachtsgruß der Oberbürgermeisterin, verbunden mit den Worten: "Ich wünsche Ihnen schöne und friedvolle Weihnachten."

Das Video ist abrufbar unter folgendem Link: https://www.instagram.com/tv/CX320UhlW9x/?utm_source=ig_web_copy_link