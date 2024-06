Güterwaggon am Bahnhof entgleist – THW rückt an

Eisenbahnunfall in Villingen

6 In der Nähe des Villinger Bahnhofs ist ein Güterwaggon entgleist. Auch Einsatzkräfte des THWs kamen anschließend zur Hilfe. Foto: Marc Eich

Die Entgleisung eines Güterwaggons in der Nähe des Villinger Bahnhofs hat am Montag den Einsatz von schwerem Gerät gefordert. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz.









Link kopiert



Zu einem Eisenbahnunfall kam es am Montag in Villingen. In der Nähe des Bahnhofs war ein tonnenschwerer Güterwaggon entgleist. Einem glücklichen Umstand war es zu verdanken, dass das Entgleisen keine größeren Behinderungen zur Folge hatte.