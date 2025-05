Razzia in acht Bundesländern Bundespolizei ermittelt auch in Calw – wegen illegaler Prostitution

Insgesamt 40 Objekte in acht Bundesländern haben Bundespolizei und Staatsanwaltschaft an diesem Donnerstag durchsucht. Drei Verdächtige wurden verhaftet. Die Beschuldigten sollen Chinesinnen eingeschleust und als Prostituierte beschäftigt haben. Einer der mutmaßlichen Tatorte: Calw. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main nennt auf Anfrage Details.