Eisenbahnfreunden Zollernbahn: Landesgartenschau in Rottweil ist ein „besonderes Geschenk“ zum Jubiläum

Bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn (EFZ) ist der Blick fest auf die Landesgartenschau 2028 in Rottweil gerichtet. Die Großveranstaltung sieht der Verein als „riesige Chance“.
Ein wenig versteckt auf dem Bahnbetriebsgelände beim Bahnhof haben die Eisenbahnfreunde Zollernbahn ihr Domizil. Einmal im Jahr, wenn bei den „Dampftagen“ die historischen Stahlkolosse zu neuem Leben erwachen, und auf dem Gelände Eisenbahnnostalgie pur Einzug hält, dann sind hier hunderte Besucher – Familien, Eisenbahn- und Nostalgiefreunde, Fotografen und Interessierte anzutreffen, die die Eisenbahnromantik genießen.