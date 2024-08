Dieser fährt am Samstag, 3. August, zwischen Balingen und Schömberg (bei Rottweil) und am Sonntag, 4. August, zwischen Hechingen und Balingen.

Am 1. August 1874 wurde die Zollernbahn zwischen Hechingen und Balingen eingeweiht. Dies ist nun fast auf den Tag genau 150 Jahre her. Das ist ein Grund für die Eisenbahnfreunde Zollernbahn den Namensgeber ihres Vereins zu feiern, wie diese mitteilen.

Lesen Sie auch

Am Samstag, 3. August, wird die Strecke Balingen – Schömberg, auch Schieferbahn genannt, befahren. Diese Strecke dient im Moment nur noch dem Güter- und Freizeitverkehr. Insgesamt wird die Strecke pro Richtung dreimal befahren. Gestartet wird in Balingen jeweils um 11:10 Uhr, 14:10 Uhr und 16:10 Uhr. Die Rückfahrten in Schömberg werden jeweils gegen 12:10 Uhr, 15:10 Uhr und 17:10 Uhr angetreten. Zusätzliche Zu- und Aussteigehalte werden in Schömberg-Stausee, Dotternhausen, Erzingen und Endingen eingelegt.

Am Sonntag, 4. August, ist dann die eigentliche Jubiläumsstrecke an der Reihe. Der Dampfzug befährt den Streckenabschnitt zwischen Balingen und Hechingen jeweils dreimal. Die Fahrten beginnen in Balingen jeweils um 9:50 Uhr, 11:50 Uhr, 13:50 Uhr und 16:50 Uhr. Die Rückfahrt ab Hechingen kann 10:39 Uhr, um 12:39 Uhr und 14:39 Uhr angetreten werden. Der letzte Zug, welcher Balingen um 16:50 Uhr verlässt, kann über Hechingen hinaus noch bis Tübingen benutzt werden. Weitere Halte sind in Engstlatt und Bisingen.

Nostalgischer Speisewagen

Bespannt sind die Züge mit der Güterzugdampflok 52 7596. Mehr als 8000 Exemplare dieser Dampflok-Baureihe wurden in den Jahren 1943 bis 1945 gebaut. Sie waren nach dem 2. Weltkrieg nahezu überall in Europa anzutreffen. Die 52 7596 wurde 1944 bei der Wiener Lokfabrik gebaut und war bis 1977 bei den Österreichischen Bundesbahnen im Einsatz. Seit 1978 gehört sie den Eisenbahnfreunden Zollernbahn (EFZ). An Bord erwartet die Reisenden nicht nur der Charme vergangener Zeiten, sondern auch ein nostalgischer Speisewagen in dem es Getränke und kleine Speisen gibt.

Fahrkarten gibt es vor der Abfahrt am Bahnsteig und während der Fahrt im Zug. Fahrräder und Hunde werden kostenlos befördert. Weitere Infos unter „www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de“ oderunter Telefon 0741/17470818 donnerstags und freitags zwischen 16 und 18 Uhr.