Dieser Tage führte die 20. Eisenbahnnostalgieexkursion des Vereins für Heimatgeschichte Nagold unter anderem nach Horb.

Um 9.29 Uhr startete der zweite Teil der Exkursion, die unter dem Motto “150 Jahre Nagold – Horber – Bahn“ stand, am Hauptbahnhof in Nagold.

Mit der Kulturbahn ging es durch den 1557 Meter langen Hochdorfer Tunnel nach Horb. Dort angekommen übernahm Stefan Braun, Signaltechniker bei der Deutschen Bundesbahn, die Führung.

Formsignale besonders beachtet

Über den Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz ging es, immer dem Neckar entlang, in Richtung Güterbahnhof. Besondere Beachtung wurde dabei den noch vorhandenen Formsignalen geschenkt, deren Tage wohl demnächst gezählt sein dürften. Der Fußmarsch endete an einem unscheinbaren Gebäude, das im Zweiten Weltkrieg zur Notwasserversorgung der umfangreichen Bahninfrastruktur aus den Neckar errichtet wurde.

„Herausforderung“ Containerterminal

Bevor die etwa 20 Teilnehmer mit dem Zug in Richtung Hochdorf aufbrachen, konnten sich alle noch in der Bahnhofsgaststätte „Gleis Süd“ stärken. Einmal in Hochdorf umsteigen, und der Haltepunkt Horb – Heiligenfeld war schon erreicht. Nach einem weiteren, kurzen Fußmarsch wurde die Gruppe bereits von Richard Lagger, Geschäftsführer des Black Forrest Terminal, auf dem Gelände des Containerterminals empfangen.

Die Ausflügler am Horber Bahnhof Foto: Jürgen Renz

Die Herausforderungen, die bei der Etablierung eines neuen Terminals auf den Betreiber zukommen, sind immens. Besonders hinderlich für den Betrieb ist, dass aufgrund einer fehlenden, ferngesteuerten Weiche die Containerzüge nur nachts zwischen 23.30 und 5 Uhr das Terminal bedienen dürfen. Immerhin hat die Bahn zugesagt, dass bis Ende 2024 ein Zeitplan für den Einbau einer entsprechenden Weiche erstellt werden soll.

Vom Haltepunkt Heiligenfeld führte die Bahnfahrt wieder zurück zum Bahnhof Hochdorf. Hier angekommen führte Klaus Walter über das Bahnhofsareal. Besonders die zentrale Versorgung der fast gesamten Wohn- und Lagerfläche mit einer Hackschnitzelanlage begeisterte die Teilnehmer.

Beendet wurde die Führung mit vertiefenden Gesprächen und erfrischenden Getränken am Lagerfeuer. Gegen 16.30 Uhr endete die erlebnisreiche und wie immer perfekt organisierte 20. Eisenbahnnostalgieexkursion am Nagolder Hauptbahnhof.