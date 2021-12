2 Frank Förster, Frank Beschorner und Christoph Mittermeier (von links) bedauern, dass die Adventsausstellung des Modell-Eisenbahn-Clubs Schwenningen auch in diesem Jahr wieder ausfallen muss. Foto: Heinig

Auch wenn sie in diesem Advent schon zum zweiten Mal nicht zeigen können, was sie im Laufe des Jahres geschaffen haben, lassen sich die aktiven Mitglieder des Modell-Eisenbahn-Club Schwenningen (MEC) von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht entmutigen.















VS-Schwenningen - Ihr Vorsitzender Frank Förster, sein Vize Frank Beschorner und Christoph Mittermeier als der Spezialist für die Elektronik stehen an diesem Vereinsabend inmitten ihrer Anlage. Das Deckenlicht ist ausgeschaltet, die Miniaturwelt leuchtet fast weihnachtlich. Gerne hätte man dieses Ambiente der Öffentlichkeit gezeigt, sagt Förster, hatte für die traditionelle Adventsausstellung auch schon Plakate und Handzettel gedruckt, doch mit dem rasanten Anstieg der Inzidenzzahlen Mitte November kam das Aus: Es gilt die 2G-plus-Regel.

Zwischen den Geleisen zu wenig Platz zum Abstandhalten und auch nicht genug Personal, um die Testergebnisse jedes Besuchers zu prüfen, waren die Gründe für die harte Entscheidung. Außerdem fragte man sich: wer lässt sich testen, um eine Modelleisenbahnanlage anzuschauen? Der MEC sagte seine Ausstellung ab. Wenige Tage später kam die "Erleichterung" für Geboosterte und für die vor weniger als sechs Monaten Geimpften.

Änderung der Regeln ist ärgerlich

Förster und sein Vorstandsteam ärgerten sich sehr, blieben aber bei der Umkehr von der Umkehr. Und erfreuen sich nun weiterhin im stillen Kämmerlein an ihrem Hobby. Dienstag- und Freitagabends ist es hier allerdings gar nicht so still. Im vereinseigenen Haus in der Schlegelstraße trifft dann jeweils rund ein Dutzend Bastler und Tüftler ein, die sich längst nicht mehr nur um Modelleisenbahnen und -loks kümmern. Hier fahren auf Knopfdruck auch Autos, Busse und Lastwagen auf ihren zentimeterbreiten Straßen, neuerdings auch Straßenbahnen und es gibt Landschaften zu erkunden mit Details, deren Entdeckung Stunden füllen kann.

In den letzten Monaten nahm die Ausstattung der Anlage mit Beleuchtungsminiaturen die meiste Zeit in Anspruch. Jetzt erstrahlt der Bahnhof in authentischem Licht, durch die winzigen Fenster des Stellwerks erspäht man sogar die in unterschiedlichen Farben leuchtenden Schalttafeln. Nebenan fällt das Licht bunt durch die Kirchenfenster eines Klosters auf einen Friedhof. In der Fassade eines Mehrfamilienhauses gehen die Wohnungslichter an und aus und sogar an eine flackernde, weil "technisch angeschlagene" Straßenlaterne wurde gedacht.

Hoffnung ruht auf 2022

Die zurückliegende Zeit der Lockdowns haben die Modelleisenbahner aber auch dazu genutzt, ihren Vereinsraum grundlegend zu renovieren. Dort schmeckt das Feierabendbier in – ausschließlich geimpfter – Gesellschaft jetzt noch einmal so gut. Es könnte also alles gut sein – doch beim Blick auf die Finanzen des MEC legt sich Försters Stirn in Falten. Zum zweiten Mal fallen die Einnahmen aus der Ausstellung weg, auch die Gebühren für Kurse in Elektronik und Airbrush. Glücklicherweise residiere man in einer vereinseigenen Immobilie und die Mitglieder sind ihrem MEC bislang treu geblieben. Und es bleibt die Hoffnung auf den Advent 2022.