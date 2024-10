Rock am Ring in der Modellbau-Ausstellung

14 Welcher Star tritt hier bei Rock am Ring auf? Besucher der Modellbauausstellung in Tailfingen erfahren es. Foto: Schlampp

Neue Elemente bietet die große Modellbauausstellung im Tailfinger Bahnhof, die der ETC Albstadt am Sonntag, 10. November, zeigt.









Der Eisenbahn-Technik-Club (ETC) Albstadt empfängt auch in diesem Jahr am zweiten Sonntag im November Modellbau-Interessierte in seinen Vereinsräumen im alten Tailfinger Bahnhof, stellt ihnen seine in mühsamer Kleinarbeit entstandenen Modellbauszenerien vor und nimmt sie auf kleinformatige Reisen in fremde Weltgegenden mit.