Eisdielen in Oberndorf: Cookie Dough, Dubai-Schokolade – und was kommt jetzt?

In den letzen Jahren wurden verrückte Eissorten immer beliebter. Welche ausgefallenen Sorten in diesem Jahr kommen, verraten Eisdielenbetreiber aus Oberndorf.
Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Nachfrage nach Erfrischungen wie zum Beispiel einem Eis. Doch woran erkennt man eigentlich qualitativ hochwertiges Eis? Was macht den Job in einer Eisdiele so besonders? Und was könnte die diesjährige Trendsorte werden? Diesen Fragen ist unsere Redaktion in den Eisdielen in Oberndorf auf den Grund gegangen.