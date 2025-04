Schon ein Bällchen Eis in der Eisdiele in diesem Jahr gegessen? Mittlerweile hat die leckere Abkühlung aber auch einen stolzen Preis. Wir haben uns die Eisdielen in Triberg und St. Georgen genauer angeschaut.

Wenn die ersten Frühjahrsblumen zunehmend die Wiesen schmücken, die Temperaturen im zweistelligen Bereich ankommen und die Winterjacke zuhause bleibt, dafür aber die Sonnenbrille zum täglichen Begleiter wird, dann steht fest: Der Frühling ist da.

Damit kündigt sich auch die Zeit an, in der man nach einem Spaziergang durch die Sonne ein bestimmtes Ziel verfolgt: ein Halt in der Eisdiele des Vertrauens. Einem Fakten-Check der Krä-Eistechnik zufolge, führt der Weg der Deutschen etwa elf bis zwölf Mal pro Jahr in die Eisdiele. Dabei kann man je nach Eiscafé nicht abstreiten, dass eine Kugel Eis mittlerweile ein teurer Spaß ist.

Unsere Redaktion hat sich in verschiedenen Eisdielen in St. Georgen und Triberg umgeschaut und verglichen, wie viel eine Kugel Eis jeweils kostet und welche Neuheiten die Speiseeishersteller zu bieten haben.

Stolzer Preis für das Trend-Eis

Das Eiscafé Cristallo am St. Georgener Marktplatz hat die Türen geöffnet, um ihre süßen Abkühlungen anzubieten. Der Preis pro Kugel bleibt unverändert bei 1,70 Euro, dafür ist der Eisbecher zum Mitnehmen allerdings von 7,50 Euro auf 7,90 Euro gestiegen, berichtet Speiseeishersteller Luis Pinto.

Vereinzelte Sorten sind in den vergangenen Wochen teurer geworden – zum Beispiel „Pistazie“. Bislang kostete das Milcheis noch 1,70 Euro, mittlerweile kostet die Kugel jedoch zwei Euro. An Neuheiten hat das Eiscafé einiges anzubieten, seit Dezember etwa die Trendsorte „Dubai-Schokolade“. 2,50 Euro kostet hiervon eine Kugel. Trotz des Preises laufe das Eis super, erzählt Pinto. Neu ist außerdem das Milcheis Kinder Bueno sowie die fruchtigen Sorten Blutorange und Wassermelone.

Die Eisdiele „Valenzia“ ist Kult in Triberg. Das Eiscafé befindet sich in dritter Generation in den Händen von Pietro Corazza, einem Vollblut-Speiseeishersteller.

Speiseeishersteller Pietro Corazza stellt seit mehr als 50 Jahren täglich frisches Eis her. Foto: Louisa Speicher

Hausgemachte italienische Spezialitäten

Seit 50 Jahren übt er seinen Beruf aus und kann sich keinen anderen vorstellen. Jeden Tag bereit er frisch die Eissorten zu, in das Eis kommen nur natürliche Zutaten. „Das Vanilleeis stelle ich mit echten Vanillestangen her, statt Paste“, erzählt Corazza.

Derzeit arbeitet der Italiener an einer neuen Sorte – Variegato Caffé. Das Eis bestehe aus einer Art Sahnecreme, in die gestampfte Variegato untergerührt werde, erklärt der Eishersteller. „Es ist ähnlich zu der Sorte Sahne-Amarena.“

Neu ist auch der Preis pro Kugel Eis. Dieser sei zum ersten Mal seit vier Jahren angestiegen, berichtet Corazza. 1,60 Euro kostet nun eine Kugel, im vergangenen Jahr lag der Preis noch bei 1,50 Euro.