Eisdiele Rialto in Bisingen: Eis herstellen wie in einem Flugzeugcockpit

Eis herstellen wie in einem Flugzeugcockpit

Eisdiele Rialto in Bisingen

1 Die Begeisterung ist groß: Aushilfe Leonie Rominger verkauft die exklusiven Eissorten an Kunden aus dem ganzen Umkreis. Foto: Hoffmann

Nach der 77-tägigen Schließung herrscht im Bisinger Eiscafé Rialto jetzt Hochbetrieb: Eismann Michele begeistert mit exklusiven Eiskreationen, trotz Verlusts von 70 Prozent der Ladenfläche. Für die zerstörten Räume hat er aber schon Pläne.









Arbeiten in einem Raum, der so eng ist wie ein Flugzeugcockpit: Im Bisinger Eiscafé Rialto herrscht nach der Neueröffnung Mitte Juli Hochbetrieb und Eismann Michele kommt mit der Herstellung der über 40 Eissorten kaum hinterher. Nach dem Hochwasser am 2. Mai war die Eisdiele 77 Tage lang geschlossen. Nun wird im neu gestalteten Rialto endlich wieder Eis geschleckt.