Eiscafé in Rottenburg: Jetzt gibt es Öl-Eis – als Antwort auf die hohen Benzinpreise

Thomas Micolino verkauft im Eiscafé Rino tiefschwarzes „Öl-Eis aus Hormuz“. Es schmeckt nach Milcheis mit Spuren von Vanille und Pistazie. Aber wie kommt das Schwarz ins Eis?
Vor zwei Wochen war der Rottenburger Gelatiere Thomas Micolino noch bei der Weltmeisterschaft der Eismacher in Las Vegas, wo er mit seiner „Kamelatte“ (Speiseeis aus Kamelmilch) den Sonderpreis für die kreativste Kreation holte. Kaum zurück in Rottenburg, hat der Eismann schon wieder eine neue Kreation im Angebot: Seit Mittwoch gibt es bei ihm „Öl-Eis aus Hormuz“.