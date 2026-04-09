Eiscafé in Rottenburg: Jetzt gibt es Öl-Eis – als Antwort auf die hohen Benzinpreise

Thomas Micolino verkauft im Eiscafé Rino tiefschwarzes „Öl-Eis aus Hormuz“. Es schmeckt nach Milcheis mit Spuren von Vanille und Pistazie. Aber wie kommt das Schwarz ins Eis?

Vor zwei Wochen war der Rottenburger Gelatiere Thomas Micolino noch bei der Weltmeisterschaft der Eismacher in Las Vegas, wo er mit seiner „Kamelatte“ (Speiseeis aus Kamelmilch) den Sonderpreis für die kreativste Kreation holte. Kaum zurück in Rottenburg, hat der Eismann schon wieder eine neue Kreation im Angebot: Seit Mittwoch gibt es bei ihm „Öl-Eis aus Hormuz“.

Motive für die Eis-Kreation Ist das tiefschwarze Eis inmitten der anderen farbenfrohen Sorten in der Vitrine sein kalter Protest gegen den Irankrieg? „Ja“, sagt Micolino zwischen Tür und Angel. Und obwohl an seinen Tischen auf dem Rottenburger Marktplatz viel Kundschaft wartet, bleibt er kurz stehen. „Benzinpreise über 2,50 Euro, die Route der Öltanker gesperrt“ – so skizziert er die Motive für seine neueste Erfindung.

Das „Öl-Eis aus Hormuz“ hat seinen Namen, weil tausende Rohöltanker seit Wochen in der von Iran blockierten Straße von Hormuz festsitzen.

Micolino, der auch schon Grillen-Eis und Leberwurst-Eis im Angebot hatte, ist mit seinem Öl-Eis sehr aktuell. Aber eben doch einen Tick zu spät. Am Mittwochmorgen wurde überraschend eine zweiwöchige Waffenruhe im Krieg der USA und Israels gegen Iran verkündet. Vielleicht kommt bald wieder Öl durch die Straße von Hormuz nach Europa.

Unsere Empfehlung für Sie Deutscher Meister im Eismachen ist aus Rottenburg Mit seinem Eis aus Kamelmilch reist er zur Weltmeisterschaft Der Eismacher Thomas Micolino aus Rottenburg ist mit seinem Eis aus Kamelmilch Deutscher Meister geworden. Jetzt ist er für das Weltmeisterschaftsfinale qualifiziert.

Eismann verrät sein Rezept

Das Öl-Eis ist jedenfalls schon da. Wie hat Thomas Micolino bloß die tiefschwarze Farbe hinbekommen? Mit Lakritz? „Mit Aktivkohle“, sagt der Rottenburger Gelatiere grinsend. „Ist auch gut gegen Durchfall.“ Und die interessanten grünlich-gelben Schlieren und Klümpchen? „Vanille und Pistazie.“

Aktivkohle, auch medizinische Kohle oder Carbo medicinalis genannt, wird zum Beispiel in der Trinkwasseraufbereitung verwendet. In der Medizin hilft es bei Magen-Darm-Infekten und Vergiftungen. Außerdem ist Carbo medicinalis als Lebensmittelfarbstoff ohne Mengenbegrenzung beliebt.

Geschmacklich ist das Öl-Eis weniger interessant als die Geschichte dahinter und seine Inhaltsstoffe. Es ist süß und vanillig und schmeckt kein bisschen nach Öl. Aber Achtung: Es färbt. Hinterher gut den Mund abwaschen!