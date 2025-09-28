Eisbären Berlin – Wild Wings: Rückkehrer Kyle Platzer eiskalt – und 45 Saves von Joacim Eriksson

Konterstarke und defensiv-stabile Schwenninger nehmen beim 2:1 in Berlin drei wertvolle Punkte mit. Der Wild-Wings-Keeper ist Mann des Tages.
Die Wild Wings haben am Sonntagnachmittag in der DEL bei den Eisbären Berlin nach einer starken und cleveren Leistung verdient mit 2:1 gewonnen. Ausgerechnet Kyle Platzer – in seinem ersten Spiel nach der Sperre – traf, allerdings nach verdächtiger Abseitsposition, 44 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit entscheidend. Der Schwenninger Sieg war aber insgesamt verdient.