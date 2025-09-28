Eisbären Berlin – Wild Wings: Rückkehrer Kyle Platzer eiskalt – und 45 Saves von Joacim Eriksson

Konterstarke und defensiv-stabile Schwenninger nehmen beim 2:1 in Berlin drei wertvolle Punkte mit. Der Wild-Wings-Keeper ist Mann des Tages.

Die Wild Wings haben am Sonntagnachmittag in der DEL bei den Eisbären Berlin nach einer starken und cleveren Leistung verdient mit 2:1 gewonnen. Ausgerechnet Kyle Platzer – in seinem ersten Spiel nach der Sperre – traf, allerdings nach verdächtiger Abseitsposition, 44 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit entscheidend. Der Schwenninger Sieg war aber insgesamt verdient.

Mit 45 Saves war Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson der überragende Mann auf dem Eis. Der Schwede sagte nach dem Spiel: „Ich bin sehr glücklich über unseren Sieg. Es war ein hartes Stück Arbeit für mich, meine Vorderleute haben mich excellent unterstützt.“

Für den Titelverteidiger Berlin war es die vierte Niederlage in Folge!

Vor dem Spiel

Schwenningens Angreifer Phil Hungerecker sprach vor dem Spiel in der Uber Arena und nach der 1:4-Niederlage in Wolfsburg Klartext: „Wir müssen von der ersten Minute an bereit sein und endlich einmal dem Gegner in einem Auswärtsspiel unser Spiel aufdrücken.“

Die personelle Lage

Insgesamt hatte Coach Steve Walker aufgrund der Rückkehr von Platzer seine Sturmreihen neu zusammengestellt: Philip Feist spielte so zusammen mit den Spink-Brüdern. Alex Trivellato war nur als siebter Verteidiger aufgeboten.

Bei den Eisbären hütete Jonas Stettmer – zum zweiten Mal in Folge – das Tor. Die Berliner wollten nach drei Niederlagen in Folge (zuletzt im Januar 2024!) den Hebel umlegen.

Das erste Drittel

Zach Senyshyn verzeichnete nach vier Minuten die erste gute Chance für die Gäste. Die Berliner bauten viel Druck auf, doch die Wild Wings verteidigten diszipliniert und konzentriert. In der 14. Minute hatte Eisbären-Stürmer Leon Pföderl Pech mit einem Pfostenschuss. Aber die Schwenninger absolvierten ein gutes erstes Drittel – 0:0.

Wild-Wings-Stürmer Boaz Bassen lobte sein Team zu diesem Zeitpunkt: „Wir spielen bislang besser als in Wolfsburg. Wir müssen vor allem unser Forechecking gut machen.“

Das zweite Drittel

Im Mittelabschnitt erhöhten die Eisbären den Druck – die Wild Wings lauerten auf Konter. In der 28. Minute hatte Berlins Lean Bergmann Pech mit einem Lattenschuss, aber die Gäste wirkten defensiv dennoch weiter stabil. Markus Vikingstad (35.) war der nächste Eisbär, der einen Pfostenschuss verzeichnete. Dann jubelte der DEL-Titelverteidiger in der gleichen Minute aber doch: Korbinian Geibel fand den Weg clever ins Schwenninger Tor zum 1:0. In den ersten 40 Minuten hatte es noch keine Strafzeit gegeben!

Das dritte Drittel – die Entscheidung

Im Schlussabschnitt waren knapp fünf Minuten gespielt, als Schwenningen den 1:1-Ausgleich durch Tylor Spink – Vorlage von Tyson Spink – schaffte. Die Wild Wings blieben bei Kontern gefährlich. In der 58. Minute musste Philip Feist verletzt raus. 44 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit passierte den Berlinern im Schwenninger Drittel ein Scheibenverlust. Kyle Platzer zog einen glänzenden schnellen Gegenangriff durch und traf entscheidend zum 2:1. Mit acht Punkten können sich die Neckarstädter im Tabellen-Mittelfeld der DEL erst einmal stabilisieren.

Statistik

Eisbären Berlin – Wild Wings 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Tore: 1:0 Geibel (34.56 – Assist: Hördler), 1:1 Tylor Spink (44:23 – Tyson Spink) 1:2 Platzer (59:16 ).

Strafen: Berlin: 0 – Wild Wings: 4.Schiedsrichter: Frano/Iwert.

Zuschauer: 13 415