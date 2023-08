1 Neu im Trikot der TSG Balingen: Levis Schaber. Foto: Kara

Der 19-jährige Levis Schaber ist neu beim Regionalligisten TSG Balingen. Der gebürtige Freudenstädter ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Der Mittelfeldspieler überzeugte jedoch die TSG-Verantwortlichen auf Anhieb.









Zwei Einsätze in der U18-Nationalmannschaft stehen in der Vita von Levis Schaber, der in der Jugend für die SpVgg Freudenstadt, den SV Baiersbronn, den SV Zimmern und den VfL Nagold gespielt hat. Seine sportliche Entwicklung setzte das agile Mittelfeldtalent dann beim SSV Reutlingen fort. Aus der Reutlinger U17 folgte dann 2020 der Wechsel zum 1. FC Heidenheim, wo er in der U19 33 Spiele in der A-Jugendbundesliga bestritt.