Im September 2025 steht die nächste Bundestagswahl an. Doch bereits jetzt laufen in den Wahlkreisen die Vorbereitungen. Auf den Tag genau ein Jahr vor der Bundestagswahl, am Samstag, 28.September, wird die SPD im Bundestagswahlkreis Rottweil-Tuttlingen ihren Kandidaten nominieren.

Antreten wird der Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Rottweil und SPD-Ortsvereinsvorsitzender Mirko Witkowski aus Schramberg. Er ist laut Pressemitteilung des SPD-Kreisverbands in der Politik längst kein Unbekannter mehr: Seit vier Jahrzehnten sei er in der Kommunalpolitik engagiert und setze sich für ein soziales und solidarisches Miteinander ein. 2021 war er bereits der SPD-Kandidat für den Bundestagswahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Seine erneute Kandidatur wird von den beiden SPD-Kreisverbänden Rottweil und Tuttlingen unterstützt. Beide Kreisvorstände haben laut Mitteilung einstimmig beschlossen, ihn zu unterstützen. Auch der Juso-Kreisverband Rottweil habe sich in seiner Hauptversammlung einstimmig für Witkowski ausgesprochen.

Versammlung in Trossingen

Die Delegierten aus den beiden SPD-Kreisverbänden Rottweil und Tuttlingen kommen am Samstag, 28. September, um 19 Uhr im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus in Trossingen zur Nominierungsversammlung zusammen. Witkowski ist der einzige Bewerber.

Witkowski sei seit der Bundestagswahl 2021 regelmäßig in den beiden Landkreisen Rottweil und Tuttlingen präsent gewesen und habe dort unter anderem Veranstaltungen der Ortsvereine und der Kreisverbände besucht. Es seien in dieser Zeit viele persönliche Kontakte und Verbindungen in den Nachbarlandkreis Tuttlingen entstanden. Bereits 2021 trat Witkowski mit der Option an, auch für eine weitere Bundestagswahl für den Wahlkreis 285 Rottweil-Tuttlingen zur Verfügung zu stehen.

Mitglied des Gemeinderats

Mirko Witkowski ist 55 Jahre alt und seit mehr als 40 Jahren in der SPD aktiv. „Auch durch die ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat Schramberg und sein Engagement für die Arbeiterwohlfahrt weiß er, wo der Schuh drückt und was die Menschen bewegt. Mit seiner Erfahrung mitten aus dem Leben möchte er sich künftig im Bundestag ehrlich und authentisch für die Menschen im Wahlkreis 285 Rottweil-Tuttlingen einsetzen“, schreibt der SPD-Kreisverband.