Einzigartiger Kulisse: Münsterplatzkonzerte locken im Juni in die Freiburger Innenstadt

Im Rahmen der Münsterplatzkonzerte verwandelt sich der Münsterplatz von Dienstag, 9. Juni, bis Sonntag, 14 Juni, in eine Konzertarena. Erstmals gastiert eine Heavy-Metal-Band.
„Der Platz ist der Star“, darüber sind sich die Macher der Münsterplatzkonzerte einig. Bereits zum vierten Mal gastiert das Festival auf dem Platz rund um das Freiburger Münster. Dieses Mal vom 9. bis zum 14. Juni. Eine Besonderheit der Reihe ist die musikalische Bandbreite, die geboten wird. Neben Pop, Klassik und Elektronischer Musik ist dieses Mal mit der schwedischen Band Sabaton erstmals auch eine Heavy-Metal-Band dabei.