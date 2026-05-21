Einzigartiger Kulisse: Münsterplatzkonzerte locken im Juni in die Freiburger Innenstadt

Im Rahmen der Münsterplatzkonzerte verwandelt sich der Münsterplatz von Dienstag, 9. Juni, bis Sonntag, 14 Juni, in eine Konzertarena. Erstmals gastiert eine Heavy-Metal-Band.

„Der Platz ist der Star“, darüber sind sich die Macher der Münsterplatzkonzerte einig. Bereits zum vierten Mal gastiert das Festival auf dem Platz rund um das Freiburger Münster. Dieses Mal vom 9. bis zum 14. Juni. Eine Besonderheit der Reihe ist die musikalische Bandbreite, die geboten wird. Neben Pop, Klassik und Elektronischer Musik ist dieses Mal mit der schwedischen Band Sabaton erstmals auch eine Heavy-Metal-Band dabei.

Der Vorverkauf für die verschiedenen Konzerte ist bereits in vollem Gang. Das Konzert des Berliner Duos SDP am Freitag, 12. Juni, ist bereits ausverkauft. Alle 6400 Tickets sind bereits weg, bestätigt Marc Oßwald von Vaddi Concerts. Auch die beiden anderen Konzerte, die von Vaddi Concerts verantwortet werden laufen gut im Vorverkauf. Für Sabaton, die am Mittwoch, 10. Juni, erstmals Heavy-Metal auf den Münsterplatz bringen, sind bisher rund 5000 Tickets verkauft worden. Für den Popsänger Clueso sind bisher 4000 Tickets verkauft.

SDP-Konzert ist bereits mit 6400 Tickets ausverkauft

Der Kartenverkauf für die beiden Klassikkonzerte läuft derweil noch etwas schleppend. Sowohl für die „Spanische Nacht“, die am Dienstag, 9. Juni, von den Albert Konzerten veranstaltet wird, als auch für das Italienisches Fest mit dem Freiburger Barockorchester wurden bisher rund 800 Karten verkauft. Dort erhoffen sich die beiden Veranstalter noch etwas Schwung für den Ticketverkauf. Insgesamt bietet der Münsterplatz, der für die beiden Konzerte gestuhlt wird, Platz für 1600 Gäste. Im Bereich der Klassik verfestige sich der Trend der vergangenen Jahre. Dort würden die Zuschauer eher noch kurzfristig Tickets kaufen, da sie die Wetterprognose abwarten wollen, heißt es vonseiten der beiden Veranstalter. Es sei also gut möglich, dass in den kommenden Wochen und an der Abendkasse noch einige Karten an den Mann gehen.

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Spontanität ist in der Regel auch bei den Besuchern der Elektronischen Musik geboten. Am Samstag, 13. Juni, laden die Veranstalter des Freiburger Sea You Festivals auf den Münsterplatz ein, der sich an diesem Abend in einen riesigen Open-Air-Dancefloor verwandelt. Mit dabei sind dieses Mal Marco Carola, Jan Blomqvist mit Band und Nora en Pure. Rund 3200 Tickets wurden dafür bisher verkauft. Angestrebt werde eine Zahl zwischen 4600 und 5000 Zuschauern, dass noch genügend Platz zum tanzen und bewegen bleibt.

Pfand kann an Münsterbauverein gespendet werden

Den letzten Veranstaltungstag leitet erneut ein Ökumenischer Gottesdienst ein, der unter dem Motto „Himmel auf Erden“ stehen wird. Beginn ist am Sonntag, 14. Juni, um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Den Abschluss bildet das Konzert des Barockorchesters.

Wer in diesem Jahr sein Becherpfand spenden möchte, kann damit den Münsterbauverein unterstützen. Der Verein setzt sich für den Erhalt des Bauwerks ein und sorgt somit auch dafür, dass das Freiburger Festival mit einer einzigartigen Kulisse aufwarten kann.

Das sei nicht zuletzt für Besucher und Künstler eine einzigartige Kulisse. Sabaton beispielsweise konnten mit Fotos des Münsterplatzes überzeugt werden. „Die wollten hier spielen, nachdem sie diese gesehen hatten“, so Oßwald von Vaddi Concerts. Auch das Festivalformat sowie die musikalische Vielfalt mache die Veranstaltung in der Region einzigartig. Zudem ist es für die Buchung von Künstlern hilfreich, so Oßwald.