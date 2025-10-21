Einzigartig im Kreis Calw: Warum die Feuerwehr dieses Fahrzeug gar nicht haben dürfte

Die Althengstetter Feuerwehr hat ein Spezialfahrzeug mit Teleskoparm, das sie – ginge es nach dem Land – gar nicht braucht. Was das Fahrzeug im Notfall so wertvoll macht.
Der kleine Junge steht da und staunt. Neben dem Althengstetter Feuerwehrhaus macht an dem Tag eine mobile Saftpresse Station. Eigentlich ist er dort. Aber wen interessieren schon Äpfel, wenn sich plötzlich die Garage des Feuerwehrhauses öffnet, und ein riesiges Fahrzeug herausfährt? Da gibt es für den kleinen Kerl viel zu sehen.