Einzigartig im Kreis Calw: Warum die Feuerwehr dieses Fahrzeug gar nicht haben dürfte

Die Althengstetter Feuerwehr hat ein Spezialfahrzeug mit Teleskoparm, das sie – ginge es nach dem Land – gar nicht braucht. Was das Fahrzeug im Notfall so wertvoll macht.

Der kleine Junge steht da und staunt. Neben dem Althengstetter Feuerwehrhaus macht an dem Tag eine mobile Saftpresse Station. Eigentlich ist er dort. Aber wen interessieren schon Äpfel, wenn sich plötzlich die Garage des Feuerwehrhauses öffnet, und ein riesiges Fahrzeug herausfährt? Da gibt es für den kleinen Kerl viel zu sehen.

Riesenarm TGM 30: So lautet die Abkürzung für den Althengstetter Tausendsassa. Wenn dieser sich streckt, dann ist er bis zu 32 Meter hoch und kann bis zu 500 Kilogramm tragen. Denn jener Tausendsassa ist ein Hubrettungsfahrzeug mit einem Teleskopgelenkmast. Dafür steht die Abkürzung TGM. Der ausfahrbare Riesenarm bringt die Feuerwehrleute ganz nah an den Einsatzort. Sogar noch ein bisschen näher als eine Drehleiter, meint Kommandant Benjamin Jones. An Häuserfassaden könne der Korb nämlich bündig heranfahren.

Das Fahrzeug ist eine Besonderheit und das einzige seiner Art im Landkreis Calw. Zum Einsatz kommt es immer dann, wenn die Feuerwehr weit oben sein muss, um zu löschen oder Menschen zu retten.

Großer Korb ist ein großer Vorteil

Großer Korb Die Stärke des TGM 30 ist aus Sicht von Kommandant Jones der große Korb, der nach links und rechts schwenken kann. Bis zu fünf Feuerwehrleute finden darin Platz. Bei einer Drehleiter sind es lediglich zwei. Außerdem lasse sich bei der Bergung von Personen gut die Krankentrage daran befestigen, um Patienten sicher nach unten zu bringen.

Die beiden Fahrzeugtypen sind sich zwar ähnlich, haben aber weitere Unterschiede. Der offensichtlichste: Während der Korb bei einer Drehleiter am Ende einer solchen befestigt ist, befindet sich der Korb beim TGM 30 am Ende der Teleskopstange. Eine kleinere Leiter gibt es dennoch, als Notabstieg für die Feuerwehrleute.

Technische Details „Was für uns ein großer Vorteil ist: die fest verbaute Steigleitung“, erklärt Jones. Das bedeutet, dass der Schlauch mit Löschwasser direkt am Teleskopgelenkmast in einem Leerrohr verläuft. Auch das ist ausziehbar. Unterhalb des Korbes befinden sich Düsen für Löschwasser. Sind diese aktiv, bietet das versprühte Wasser einen Schutz für die Feuerwehrleute im Löscheinsatz.

Doch nicht nur die Wasserleitung ist verbaut, auch eine Leitung mit Sauerstoff führt direkt in den Korb. Die Atemschutzträger, die oben im Einsatz sind, können deshalb auf eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken verzichten. Stattdessen schließen sie lediglich den Schlauch an ihre Maske an.

24/12 lautet das Stichwort beim TGM wie bei der Drehleiter: Ist der lange Arm 24 Meter weit ausgefahren, ragt er zwölf Meter nach vorne. Das seien die Normdrehleiterwerte, erklärt Benjamin Jones. Die Maximalhöhe des Masts in senkrechter Position beträgt dagegen 32 Meter – das ist praktisch, wenn die Feuerwehr einmal etwas ausleuchten muss.

Wehr und Gemeindeverwaltung sind überzeugt von Neuanschaffung

Mutige Entscheidung Dass in der Gäugemeinde solch ein besonderes Fahrzeug stationiert ist, ist nicht selbstverständlich. Denn die Althengstetter Feuerwehr hatte noch nie eine Drehleiter, erzählt der Kommandant. Als allerdings eines von drei „normalen“ Fahrzeugen ersetzt werden musste, setzte sich die Truppe mit dem Thema ausführlich auseinander. Ergebnis: „Auch wenn in Calw eine Drehleiter steht, wäre für uns ein Hubrettungsfahrzeug sinnvoll.“ Denn auch in Althengstett und Ortsteilen gibt es Mehrfamilienhäuser oder Firmengebäude, die mehrere Stockwerke hoch sind und bei denen zum Löschen ein normales Fahrzeug nicht ausreicht.

Weil die Drehleiter aus der Hesse-Stadt im Notfall schnell vor Ort ist, gab es keinen Zuschuss vom Land für ein weiteres solches ein Fahrzeug. Weil die Althengstetter – die Wehr genau wie der damalige Bürgermeister Clemens Götz – aber inzwischen so überzeugt waren von einem TGM, wagten sie die Anschaffung dennoch und brachten die 700 000 Euro dafür selbst auf. Baujahr 2018, war es zwei Jahre lang als Vorführfahrzeug der Firma Bronto in Deutschland unterwegs gewesen, erzählt Jones, bis es 2020 nach Althengstett kam.

Bei Einsätzen in oder an mehrstöckigen Gebäuden muss ein Hubrettungsfahrzeug mit anrücken, erklärt der Kommandant. Auch die Nachbarkommunen profitieren von der Hengstetter Entschlossenheit: In Simmozheim und Möttlingen sei der TGM 30 inzwischen standardmäßig im Einsatz.

Experten an Bord Zur Besatzung gehören Maschinisten, Fahrzeugführer und Atemschutzträger. Die Althengstett Wehr ist immer dabei, Kollegen auszubilden, damit „wir ausreichend Personal da haben“. Der TGM 30 ist eben ein Spezialfahrzeug – und begeistert auch gestandene Feuerwehrleute wie den Kommandanten. Da geht es ihm wie dem kleinen Jungen, der genau beobachtet, was sich an dem Riesen alles tut.

Das bemerken auch Benjamin Jones und sein Feuerwehrkamerad. Da hat der Junge noch ein bisschen mehr Glück: Er darf sich den Althengstetter Tausendsassa mit den beiden nun ganz genau anschauen.

