14 Dan-Axel Zagadous Fouls kosteten den VfB einen Erfolg im Breisgau. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am 20. Bundesliga-Spieltag gegen den SC Freiburg 1:2 verloren.









Der VfB Stuttgart hat am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg mit 1:2 verloren. Damit hat die Mannschaft von Bruno Labbadia weiter 16 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es gegen den 1. FC Köln weiter. Anpfiff in der Mercedes-Benz-Arena ist am kommenden Samstag (18. Februar) um 15.30 Uhr (Liveticker).

Der VfB zeigte sich von Beginn an wach und auf Augenhöhe. Die Führung durch den Distanzschuss von Führich war angesichts der leichten statistischen Überlegenheit verdient.

Nach der Pause zeigte sich das Spiel ausgeglichen – bis zur 60. Minute. Zagadou foulte Gregoritsch, den fälligen Elfmeter nach VAR-Intervention verwandelte Grifo. Der Ausgleich. In der 84. Minute die Entscheidung. Wieder nach VAR-Intervention traf Grifo vom Punkt. Zuvor war es wieder Zagadou gewesen, der das Foul verursachte.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.