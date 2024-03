Die Serie des VfB Stuttgart hat gehalten: Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es ein 3:3-Remis gegen den 1. FC Heidenheim. Damit ist der VfB nun neun Spiele ungeschlagen (sieben Siege, zwei Unentschieden).

Weiter geht es für die Stuttgarter am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Liveticker und Statistiken) mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenvierten Borussia Dortmund.

Gegen den 1. FC Heidenheim ließ der VfB eine Stunde lang seiner Spielfreude freien Lauf. Die frühe Führung durch Serhou Guirassy wurde vom VAR wegen einer knappen Abseitsstellung noch annulliert, doch in der 41. Minute vollendete der Torjäger eine Traumkombination über Chris Führich, Deniz Undav und Angelo Stiller zum 1:0. Und nach dem Wechsel ging es in diesem Stil weiter: Angelo Stiller machte nach dem nächsten perfekten Spielzug und einem Pass von Deniz Undav in die Tiefe das 2:0 (53.). Nach einem Eckball von Jan-Niklas Beste leistete sich Torwart Alexander Nübel einen dicken Patzer (2:1/62.) – es war der Beginn einer spektakulären Schlussphase. Tim Kleindienst (84./85.) brachte die Gäste 3:2 in Führung, ehe Deniz Undav dem VfB kurz vor dem Abpfiff mit seinem Tor zum 3:3 (90.+8) einen Punkt rettete.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Klicken Sie sich durch! Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.