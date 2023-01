15 Wataru Endo (Mitte) traf zum zwischenzeitlichen 2:1 – nicht der Siegtreffer in Sinsheim. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim 2:2 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Bruno Labbadia PUNKTESTAND auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es Leipzig in Leipzig (27. Januar, 20.30, Liveticker).

Die erste Spielhälfte in Sinsheim gehörte den Hausherren, die verdient, wenn auch vom VfB freundlich unterstützt, früh in Führung gingen. Serhou Guirassy (45.+5) glich mit seinem sechsten Saisontor aus.

Nach der Pause bissen sich die Stuttgarter in die Partie. Das Führungstor durch Wataru Endo fiel folgerichtig. Nach dem Platzverweis für Naouirou Ahamada versuchte der VfB, in Unterzahl die Punkte einzufahren. Doch in der Nachspielzeit fiel das 2:2.

