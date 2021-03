16 Silas Wamangituka zeigte eine starke Vorstellung gegen die TSG Hoffenheim. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen nächsten Erfolg gefeiert und mit 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim an diesem Sonntag 2:0 gewonnen. Somit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo 36 Punkte auf dem Konto – und klettert in der Tabelle auf den achten Rang.

Testen Sie unverbindlich: Das MeinVfB+ Abo

Ein Eigentor von Kasim Adams und der achte Treffer im siebten Spiel hintereinander von Sasa Kalajdzic reichten zum Sieg gegen die Kraichgauer.

Lesen Sie hier: Unser Newsblog zum VfB Stuttgart

Weiter geht es für den VfB mit einer Auswärtspartie am kommenden Wochenende, es geht nach München zu den Bayern.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.