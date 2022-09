16 Die Spieler des VfB jubeln über den späten Ausgleichstreffer. Foto: IMAGO/MIS/IMAGO

Der VfB Stuttgart hat sich beim Rekordmeister FC Bayern München ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Der umjubelte Ausgleichstreffer fiel in der Nachspielzeit – Serhou Guirassy traf per Elfmeter. Die Schwaben zeigten in München eine gute Leistung und setzten immer wieder Nadelstiche. In der 36. Minute erzielte der Gastgeber durch Sturmtalent Mathys Tel die Führung. Der VfB schüttelte das Gegentor aber schnell aus den Beinen und begann auch in Hälfte zwei gut.

Schiedsrichter nimmt VfB-Tor zurück

In der 51. Minute nahm Schiedsrichter Christian Dingert zum Entsetzen der mitgereisten VfB-Fans ein Tor von Serhou Guirassy zurück. Sechs Minuten später zappelte der Ball erneut im Kasten von Manuel Neuer – Chris Führich erzielte den Ausgleich, der allerdings nur drei Minuten Bestand hatte. Jamal Musiala brachte die Bayern erneut in Führung. In der 74. Minute scheiterte Guirassy mit einem satten Schuss an der Latte. In der Nachspielzeit zeigte der Schiedsrichter dann zur Freude der VfB-Fans nach Videobeweis auf den Elfmeterpunkt. Guirassy zeigte keine Nerven und überwand Manuel Neuer.

Für den VfB ist es bereits das fünfte Unentschieden. Am kommenden Samstag erwartet das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo Eintracht Frankfurt in der Mercedes-Benz Arena.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.