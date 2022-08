16 Luca Pfeiffer erwischte in Köln einen schlechten Tag. Er sah nach einem groben Foulspiel die Ampelkarte. Foto: IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto

Der VfB Stuttgart hat beim 1. FC Köln 0:0-Unentschieden gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart wartet in der Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg. Beim 1. FC Köln zeigten die Schwaben eine ordentliche Leistung – am Ende stand ein 0:0-Unentschieden. Dabei musste das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielen – Neuzugang Luca Pfeiffer sah nach einem harten Ansteigen gegen Kölns Timo Hübers die Rote Karte. Auch Matarazzo sah von Schiedsrichter Harm Osmers die Ampelkarte.

Stürmer Silas Katompa scheiterte mehrfach am überragenden FC-Torhüter Marvin Schwäbe. Auf der anderen Seite rettete VfB-Keeper Florian Müller mit einer Riesenparade in der Nachspielzeit den verdienten Punkt in der Fremde. Das Unentschieden in der Domstadt ist bereits das dritte der noch jungen Saison.

