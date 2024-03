17 Überragende Leistung beim Sieg in Hoffenheim: Enzo Millot. Foto: Imago//Thomas Voelker

Der VfB Stuttgart hat am 26. Bundesliga-Spieltag bei der TSG Hoffenheim nach einer Klasseleistung mit 3:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.









Der VfB Stuttgart hat am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim eine überragende Leistung gezeigt und 3:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nun 56 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag erwartet das Team den 1. FC Heidenheim. Gespielt wird am Ostersonntag, 31. März, um 17.30 Uhr.