Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Luca Jaquez trifft mit Wucht und Köpfchen

16 Sein erstes Tor im Dress des VfB: Luca Jaquez steigt nach einem Eckball am höchsten – und köpft in Mainz zur Stuttgarter 1:0-Führung ein. Foto: Baumann 16 Bilder - Fotostrecke öffnen Der VfB Stuttgart hat mit einem 2:0 beim 1. FSV Mainz das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.







Der Titelverteidiger gibt sich im DFB-Pokal keinen Blöße: Der VfB Stuttgart hat mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FSV Mainz die zweite Runde des nationalen Cupwettbewerbs erfolgreich bestritten. Luca Jaquez hatte den VfB bereits in der sechsten Minute mit einem Kopfball in Führung gebracht. Der Kapitän Atakan Karazor ließ in der 73. Minute das 2:0 folgen.