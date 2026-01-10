Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Leweling trumpft in bärenstarker VfB-Elf auf – unsere Noten zum 4:1

15 Freudensprung: der VfB-Stürmer Jamie Leweling jubelt nach seinem Führungstor zum 1:0. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: AFP/INA FASSBENDER 15 Bilder - Fotostrecke öffnen Der VfB Stuttgart hat bei Bayer Leverkusen gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.







Der VfB Stuttgart hat am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen mit 4:1 gewonnen. Der Pokalsieger trumpfte dabei bärenstark auf – allen voran Jamie Leweling mit zwei Toren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 29 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es in der MHP-Arena gegen Eintracht Frankfurt (Dienstag, 13. Januar, 18.30 Uhr, Liveticker). Dann will der VfB seine großen Ambitionen in der Liga weiter untermauern.