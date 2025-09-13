Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Hackentor von Demirovic zu wenig – die Noten für die VfB-Profis
Eine starke Aktion von Ermedin Demirovic zum 1:0 – unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep/Alexander Keppler

Der VfB hat am dritten Bundesliga-Spieltag beim SC Freiburg 1:3 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg 1:3 verloren. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß weiter nur drei Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es am Freitagabend im Heimspiel gegen den FC St, Pauli (19. September 2025, 20.30 Uhr, Liveticker).

 

Trotz Führung durch ein Traumtor von Ermedin Demirovic hat es für den Pokalsieger nicht zu einem Punktgewinn gereicht. Das Team investierte nach der Pause zu wenig in eigene Aktionen.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.

 