16 Florian Müller war der beste Stuttgarter, konnte aber die Niederlage nicht verhindern. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am 13. Bundesliga-Spieltag be Borussia Mönchengladbach 1:3 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach 1:3 verloren. Damit hat die Mannschaft von Michael Wimmer weiter elf Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es Hertha BSC in Stuttgart (8. November, 20.30 Uhr, Liveticker).

Bereits zum achten Mal in den bisher 13 Saisonspielen musste der VfB ein frühes Gegentor hinnehmen. Die Stuttgarter fingen sich jedoch, stellten zwischenzeitlich auf 1:2.

Nach der Pause zeigte sich der VfB stabil, aber offensiv weitestgehend harmlos. Gladbach hatte so wenig Mühe, die Stuttgarter Angriffe zu verteidigen. So blieb es am Ende beim knappen, aber aufgrund der starken Anfangsphase nicht unverdienten 2:1 für die Hausherren.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.