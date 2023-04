15 Enzo Millot hat den VfB Stuttgart ins DFB-Halbfinale geschossen. In unserer Bildergalerie bewerten wir alle eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik. Foto: dpa/Daniel Löb

Der VfB Stuttgart hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Nürnberg knapp mit 1:0 durchgesetzt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.









Der VfB Stuttgart hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) durchgesetzt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß das Halbfinale am 2./3. Mai erreicht. Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) geht es in der Bundesliga beim VfL Bochum weiter.

Wegen des großen Andrangs – das Spiel war ausverkauft – verzögerte sich der Anpfiff um 30 Minuten. Viel zu verpassen gab es allerdings nicht. Die Partie spielte sich in den ersten 45 Minuten weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Deutlich wurde, warum der Club gegen den Abstieg aus der zweiten und der VfB gegen den Absturz aus der Bundesliga kämpft.

Nach einem leistungsgerechten 0:0 zur Pause spielte der VfB nach dem Wechsel überlegener. Zahlreiche Chancen blieben jedoch ungenutzt, die beste durch Luca Pfeiffer, der völlig frei übers Tor schoss (63.). Als Vieles auf eine Verlängerung hindeutete, erlöste der zuvor eingewechselte Enzo Millot den VfB und seine mitgereisten Fans (83.)

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.