Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Deniz Undav ragt aus einem starken VfB-Team heraus

13 Deniz Undav glänzte gegen RB Leipzig mit drei Treffern. In unserer Bildergalerie bewerten wir die Leistung aller VfB-Spieler. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat am 19. Bundesliga-Spieltag RB Leipzig empfangen und mit 5:2 geschlagen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.









Link kopiert



Was für ein Fußballfest in der MHP-Arena! Der VfB Stuttgart hat am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Team von RB Leipzig mit 5:2 gewonnen und damit den ersten Bundesligasieg gegen die Sachsen überhaupt eingefahren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 37 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag muss die VfB-Mannschaft beim SC Freiburg antreten (3. Februar, 15.30 Uhr, Liveticker).