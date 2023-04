Der VfB Stuttgart hat am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0) gewonnen. Serhou Guirassy schoss die Weiß-Roten in der 22. Minute in Führung. Wenige Minuten nachdem Julian Weigel für die Gäste per Handelfmeter ausgeglichen hatte (78.), verwandelte Tanguy Coulibaly einen Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer (83.).

Die Weiß-Roten springen durch den Heimerfolg auf Rang 15, weil sie im Vergleich zum punktgleichen VfL Bochum das bessere Torverhältnis aufweisen. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) steht das nächste direkte Duell im Abstiegskampf an, wenn der VfB in der Hauptstadt bei Hertha BSC antritt.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzenkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.