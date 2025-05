Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Bittersüßer Sieg – Atakan Karazor gibt gegen den FCA die Richtung vor

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat am 33. Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg 4:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 10 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.









Der VfB Stuttgart hat am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg 4:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 47 Punkte auf der Habenseite und steht nun auf Rang neun. Am kommenden und letzten Spieltag der Bundesligasaison tritt der VfB bei RB Leipzig an (17. Mai, 15.30 Uhr, Liveticker).