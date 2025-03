Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Bitterer Nackenschlag – trotz eines starken Nick Woltemade

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen VfB verspielt 3:1-Führung gegen den Meister

Der VfB Stuttgart traf am Sonntagabend in der Fußball-Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Nach einer 1:0-Pausenführung ging es in der 2. Halbzeit hoch her – mit einem bitteren Ende für den VfB.