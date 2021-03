Bei Eintracht Frankfurt verteidigen Anton und Co. leidenschaftlich

Der VfB Stuttgart hat an diesem Samstag bei Eintracht Frankfurt 1:1 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Frankfurt/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt an diesem Samstag 1:1 gespielt. Somit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo 33 Punkte auf dem Konto – und klettert in der Tabelle auf den neunten Rang.

Im ersten Durchgang entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. Beide Teams verteidigten konzentriert, so blieben Chancen Mangelware. Erst ab der 40. Minute ging es etwas offensiver und mutiger zur Sache, doch ging es letztlich torlos in die Kabinen.

Nach der Pause hatte zunächst Konstantinos Mavropanos (52.) nach einem Eckball die Chance, den VfB in Führung zu köpfen. Sein Versuch ging jedoch am Gehäuse von Kevin Trapp vorbei. Drei Zeigerumdrehungen später hatten die Schwaben Glück, als ein schön herausgespielter Treffer von Ex-VfB-Profi Filip Kostic nach Zuhilfenahme des VAR wegen einer knappen Abseitsposition zurückgenommen wurde. Dann ging es Schlag auf Schlag: Dem Führungstreffer von Sasa Kalajdzic (68.) folgte schon eine Minute später der postwendende Ausgleich durch Filip Kostic. Im Anschluss verteidigte der VfB das 1:1 leidenschaftlich – und nimmt so einen Punkt mit nach Stuttgart.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.