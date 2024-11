Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Bärenstarker Nübel sichert dem VfB einen Punkt

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen Dreifaches Alu-Glück – VfB ringt dem Meister ein Remis ab

Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart in zahlreichen Situationen Glück, dass Bayer Leverkusen aus seinen guten Gelegenheiten keine Tore macht. Am Ende steht ein torloses Remis.