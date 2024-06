Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM das Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte sich am Samstag im Achtelfinale gegen Dänemark mit 2:0 (0:0) durch und steht damit erstmals seit acht Jahren wieder unter den besten acht Teams bei einem großen Turnier.

Vor 61 612 Zuschauern in Dortmund trafen Kai Havertz in der 53. Minute per Handelfmeter und Jamal Musiala (68.) für die DFB-Auswahl, die weiter vom vierten EM-Titel nach 1972, 1980 und 1996 träumen darf. Der EM-Gastgeber spielt nun am 5. Juli in Stuttgart gegen den Sieger des Duells zwischen Spanien und Georgien, die am Sonntag aufeinandertreffen.

Lesen Sie auch

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des DFB-Teams mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.