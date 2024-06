17 Kapitän Ilkay Gündogan dreht nach seinem 2:0 jubelnd ab. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Am Mittwoch traf Deutschland im zweiten EM-Gruppenspiel in Stuttgart auf Ungarn. Am Ende gab es ein umkämpftes 2:0 für das DFB-Team. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.









Gastgeber Deutschland ist bei der Fußball-EM als erste Mannschaft ins Achtelfinale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte Ungarn in Stuttgart 2:0 (1:0) und hat nach dem Auftakterfolg gegen Schottland (5:1) einen Platz in der K.o.-Phase sicher. Im Gruppenfinale am Sonntag in Frankfurt/Main gegen die Schweiz geht es um Platz eins.