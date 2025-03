Einzelkritik Deutschland gegen Italien: Rückkehrer Goretzka trifft zum Sieg – DFB-Elf gewinnt Viertelfinal-Hinspiel

17 Die Torschützen Goretzka und Kleindienst liegen sich in den Armen. Foto: dpa/Antonio Calanni

Dank Joker Tim Kleindienst und Rückkehrer Leon Goretzka siegt die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Italien. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.









Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Final Four in der Nations League geschaffen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann das Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gegen Italien trotz eines frühen Rückstands noch mit 2:1 (0:1).