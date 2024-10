Einzelkritik Deutschland gegen die Niederlande: Sieg gegen Oranje – die Noten für die DFB-Kicker

Foto: IMAGO/ANP/IMAGO/Germany v The Netherlands

In der Nations League traf Deutschland am Montagabend auf die Niederlande. Der Stuttgarter Jamie Leweling ebnete der Nationalelf den Weg ins Viertelfinale. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der zweiten Partie der Nations League einen weiteren Sieg eingefahren und sichert sich somit das Ticket fürs Viertelfinale. Am Jahrestag seines ersten Länderspiels konnte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann über ein 1:0 (0:0) gegen die Elftal freuen.

Vor 68.367 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena sorgte Debütant Jamie Leweling vom VfB Stuttgart in der 63. Minute für den entscheidenden Treffer. Vor dem Anpfiff waren Rekord-Torwart Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan und der nicht anwesende Toni Kroos mit viel Applaus aus der Nationalelf verabschiedet worden.

Lesen Sie auch

Nächstes Spiel gegen Bosnien

In der Gruppe A3 kommt Deutschland jetzt auf zehn Punkte und gehört damit bereits zu einem der beiden Gruppenbesten. In den abschließenden Gruppenspielen im November gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn geht es nun noch darum, den ersten Platz endgültig fix zu machen. In der neu eingeführten K.-o.-Runde mit Hin- und Rückspiel spielen im März die acht besten Nationen um den Einzug ins Finalturnier im Juni.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des DFB-Teams mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.