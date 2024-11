Einzelkritik Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina: Mit Spaßfußball zum Torrekord – DFB-Team stürmt zum Gruppensieg

Im fünften Gruppenspiel in der Nations League überrollte die DFB-Elf am Samstagabend Bosnien-Herzegowina mit 7:0 – eine Bestmarke für Bundestrainer Nagelsmann. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Mit Spaß und Gier zu Torrekord und Gruppensieg: Die Nationalmannschaft hat ihre Fans im letzten Heimspiel des Jahres mit einem weiteren grandiosen Fußball-Festival begeistert und Julian Nagelsmann den bislang höchsten Sieg als Bundestrainer beschert. Jamal Musiala als neues Kopfballungeheuer mit einem Blitztreffer nach nur 80 Sekunden, Tim Kleindienst (23. Minute) mit seinem ersten Länderspiel-Tor und Kai Havertz (37.) sorgten beim 7:0 (3:0)-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Florian Wirtz (50. und 57.) per Doppelpack, Leroy Sané (67.) und erneut Kleindienst (79.) machten den höchsten deutschen Sieg in der Nations League im mit 28.143 Zuschauern ausverkauften Europa-Park-Stadion in Freiburg an einem euphorischen Fußball-Abend perfekt. Höher hatte Deutschland zuletzt vor drei Jahren noch unter Hansi Flick beim 9:0 gegen Liechtenstein gewonnen.

Letztes Gruppenspiel am Dienstag gegen Ungarn

In der Gruppe A3 kommt Deutschland damit bereits auf 13 Punkte zementiert Platz 1. Im finalen Gruppenspiel gegen Ungarn am Dienstag geht es dann um nichts mehr – zu groß ist der Vorsprung auf die Niederlande auf Platz 2. In der neu eingeführten K.-o.-Runde mit Hin- und Rückspiel spielen im März die acht besten Nationen um den Einzug ins Finalturnier im Juni.

