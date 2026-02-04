Robert Ulke aus Königsfeld gibt Einblick in seinen facettenreichen Beruf als Schädlingsbekämpfer – ein außergewöhnlicher Job, der weit mehr umfasst als viele vermuten.
Der Köder ist vollständig aufgefressen. Für Robert Ulke ist klar, dass in dieser Kammer mindestens eine Mäusepopulation lebt. Vor zehn Tagen war er schon einmal hier. In einer dunklen Abstellkammer hatte er zerfetzte Gelbe Säcke entdeckt, dazwischen Mäusekot. Ein klares Zeichen. Der Schädlingsbekämpfer stellte eine Köderbox auf – gefüllt mit einer giftgrünen Paste – und verließ das Haus mit der Gewissheit, bald zurückkehren zu müssen.