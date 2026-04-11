Einzelhandel und Stadtentwicklung: Wie Lörrachs Zentrum auch in Zukunft attraktiv bleibt

Im 50. Jahr seines Bestehens hat sich Pro Lörrach verjüngt. Im Gespräch skizzierte das Vorstandstrio Herausforderungen und Zukunftspläne des Unternehmernutzwerks.
Die Begegnung mit dem Vorstands-Trio von Pro Lörrach ist ebenso lebhaft wie informativ. Es ist gar nicht so einfach, dabei zu Wort zu kommen – fairerweise muss man sagen: Das gilt für alle Beteiligten. Kein Zweifel: Peter Vogl, Marion Ziegler-Jung und Gerhard Schneider – dieses Team ist Pro Lörrach. Das heißt: für Lörrach mit all seinen Facetten und Herausforderungen. Entsprechend patent, detailliert und engagiert fallen Bestandsanalyse und Verbesserungsvorschläge aus.