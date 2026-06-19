Einzelhandel: Supermarkt in Rümmingen ist auch in Schallbachs Interesse

Der Schallbacher Gemeinderat hat einer entsprechenden Vereinbarung zugestimmt, damit in Rümmingen ein Markt gebaut werden kann.

Ein Rewe-Markt „In der Au“ an der Schallbacher Straße in Rümmingen: Damit daraus etwas werden kann, muss die Gemeinde Schallbach eine raumordnerische Vereinbarung zwischen der Gemeinde Rümmingen und dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee abschließen. Dem stimmte Schallbachs Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstagabend zu. Schließlich, so sagte Bürgermeister Christian Iselin, „ist das im Interesse unserer Bevölkerung“.

Der künftige Supermarkt neben dem ehemaligen Implenia-Gebäude in Rümmingen soll 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassen, dazu kommen weitere 50 Quadratmeter für den angegliederten Backshop – und das ist schlichtweg zu groß für eine Gemeinde wie Rümmingen mit ihren 1990 Einwohnern.

Hier können nach den Vorgaben des Regionalplans Hochrhein-Bodensee lediglich Verkaufsflächen bis 800 Quadratmeter, in begründeten Ausnahmefällen bis zu 1200 Quadratmetern zugelassen werden. Kommen aber Schallbachs 855 Einwohner anteilig dazu, sieht das schon anders aus. Um den Supermarkt zu ermöglichen, muss mit einem Bebauungsplan ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel ausgewiesen werden.

Nun wurde in Schallbachs Gemeinderatssitzung der Vertragsentwurf der raumordnerischen Vereinbarung vorgestellt. Zum Vertragsentwurf gehört, dass sich Rümmingen dazu verpflichtet, weitere Geschäfte, die die Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs versorgen, außerhalb des geplanten Sondergebiets auszuschließen.

Bebauungsplan ist im Juli in Rümmingen Thema

Ebenso interessant für die Schallbacher wie ein künftiger nah gelegener Supermarkt ist folgendes: Im gemeinsamen Planungsraum ist in beiden Orten die Ansiedlung nicht großflächiger Formate möglich - das sind Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern. Sollte sich so etwas abzeichnen, sollen solche Ansiedlungen zuerst in Schallbach umgesetzt werden, damit sie, laut Vertragsentwurf „zu einer Angleichung der wechselseitigen Kaufkraftflüsse beitragen und sich die Ungleichgewichte in Bezug auf die gemeinsame Funktionserfüllung reduzieren“.

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Rümmingens Bürgermeisterin Joana Carreira saß in Schallbachs Sitzung im Zuhörerraum und ergriff im Rahmen einer Sitzungsunterbrechung das Wort. Wie sie sagte, wolle Rümmingens Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.Juli die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs beschließen. Die Planung könne bis Jahresende 2026 „hoffentlich“ abgeschlossen werden.