Einzelhandel: Supermarkt in Rümmingen ist auch in Schallbachs Interesse

Der Schallbacher Gemeinderat hat einer entsprechenden Vereinbarung zugestimmt, damit in Rümmingen ein Markt gebaut werden kann.
Ein Rewe-Markt „In der Au“ an der Schallbacher Straße in Rümmingen: Damit daraus etwas werden kann, muss die Gemeinde Schallbach eine raumordnerische Vereinbarung zwischen der Gemeinde Rümmingen und dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee abschließen. Dem stimmte Schallbachs Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstagabend zu. Schließlich, so sagte Bürgermeister Christian Iselin, „ist das im Interesse unserer Bevölkerung“.