Einzelhandel: Schuhhändler Deichmann kauft Markenrechte an Esprit

Schuhhändler Deichmann kauft Markenrechte an Esprit

Der Schuhhändler Deichmann kauft die Markenrechte an Esprit in den USA und Europa (Archivbild).

Schon viele Jahre verkauft Deichmann Schuhe mit Esprit-Label. Damit das so bleibt, hat der Schuhriese jetzt die Markenrechte erworben.









Ratingen/Essen - Deutschlands größter Schuhhändler Deichmann hat die Markenrechte des insolventen Modeunternehmens Esprit gekauft. Deichmann übernehme die Schuhmarkenrechte von Esprit in Europa und den USA, nicht aber operative Firmenanteile des Unternehmens, teilte der Schuhhändler in Essen mit. "Wir glauben an die vielseitige Marke", erklärte ein Sprecher. Die Schuhe von Esprit passten hervorragend ins Portfolio. Man habe bereits seit 2020 gemeinsam mit Esprit Schuhkollektionen entwickelt und beschafft.