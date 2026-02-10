Dass Kunden so sparsam konsumieren, bringt vor allem stationäre Modehändler in Schwierigkeiten. Der Branchenverband bezeichnet die Lage als «dramatisch».
Berlin - Das kalte Januarwetter in Deutschland hat nicht jeden gestört. Viele Menschen kauften Jacken, Schals und Mützen. Das stimmte zumindest einige Modehändler versöhnlich. Über die Probleme der Branche kann dies jedoch nicht hinwegtäuschen. Sparsame Kunden, hohe Kosten, Bürokratie und die zunehmende Konkurrenz durch asiatische Händler: Die Liste ist lang.