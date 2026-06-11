Einzelhandel: Lidl und Kaufland eröffnen 300 neue Filialen weltweit

Filialen, Investitionen, Jobs: Lidl und Kaufland setzen ihren Wachstumskurs fort. Während das Kerngeschäft das meiste Geld in die Kassen spült, gewinnt ein anderer Bereich zunehmend an Bedeutung.
Neckarsulm - Lidl und Kaufland haben ihr Filialnetz weiter ausgebaut. Im Geschäftsjahr 2025/26 eröffneten die zur Schwarz-Gruppe gehörenden Ketten 300 neue Filialen, wie das Unternehmen in Neckarsulm bei Heilbronn mitteilte. Damit setzt sich die Expansion fort: In den vergangenen Jahren hatten Lidl und Kaufland ihr Netz an Geschäften stetig ausgebaut. Insgesamt betreiben sie nun rund 14.500 Filialen in 33 Ländern.