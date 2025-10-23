Einzelhandel Kandern: Eva Kollhoff übernimmt Haushaltswarengeschäft Schneider

Das Haushaltswarengeschäft Schneider haben Ina und Arno Bosshart 44 Jahre lang geführt, im Januar ist Schluss. Jetzt haben sie eine engagierte Nachfolgerin gefunden.

Es sei ein ganz normaler Tag im Februar gewesen, den sie auf dem Sofa ausklingen ließ, erzählt Eva Kollhoff. Die 44 Jährige scrollte auf ihrem Handy, ließ sich von Instagram berieseln. Ein Video fesselte sofort ihre Aufmerksamkeit: Ina und Arno Bosshart, Inhaber des traditionsreichen Haushaltswarengeschäft Schneider, gaben bekannt, dass der Ruhestand naht und sie einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin suchen. „Das wär’s“, habe sie sofort gedacht.

Ein gutes halbes Jahr später, im hinter der Ladenfläche liegenden Büro der Bossharts, das bald ihr eigenes Büro sein wird, erinnert sich Kollhoff: „Das war der richtige Input zur richtigen Zeit.“ Denn die Nachricht über die Suche nach einer Nachfolge ließ sie nicht los. Kollhoff, die vier Jahre im Liestal ein Team im Bereich Hauswirtschaft geleitet hatte, befand sich in einer Phase der beruflichen Neuorientierung.

Kollhoff unterstützt die Bossharts, hört zu

Das Video der Bossharts gab ihr Mut, inspirierte sie. Sie erkundigte sich bei Freunden, wie ihnen der Weg in die Selbstständigkeit geglückt war, sammelte Informationen, und sprach nicht zuletzt mit ihrem Ehemann: Was würde der davon halten, wenn sie das Geschäft übernehme?

„Der steht hinter mir“, sagt Kollhoff. Sie nahm Kontakt zu den Bossharts auf, traf sich mit dem Ehepaar, ließ sich coachen, schrieb einen Businessplan: Welche Fixkosten fallen an, wie hoch schätzt sie den Umsatz ein? Welche Marketingstrategie wird sie verfolgen?

Seit ein paar Tagen ist die Sache nun in trockenen Tüchern: Ab 1. Februar wird Kollhoff den Laden übernehmen. Damit der Übergang nicht zu hart wird, unterstützt sie Ina und Arno Bosshart schon jetzt beim Räumungsverkauf. Der läuft seit September, da waren die Gespräche mit Kollhoff noch in vollem Gange – Ausgang ungewiss.

Seit ein paar Tagen wird die 44-Jährige eingelernt. Kassiert, verräumt Ware, und lässt sich die Raffinessen der Buchhaltung zeigen. Es gibt eine Menge zu lernen: Wie funktioniert das Kassensystem, wie und wo muss neue Ware bestellt werden? Neben den zahlreichen Abläufen muss Kollhoff die breite Produktpalette kennenlernen, steht daneben, wenn die Bossharts beraten und hört aufmerksam zu.

Kollhoff ist durchaus bewusst, dass die Konkurrenz durch den Online-Handel zunimmt. Aber: „Schneider steht für persönliche und versierte Kundenberatungen“, sagt Kollhoff, die die Qualität der Beratung weiterführen will: „Wer hier was kauft, geht nach Hause und weiß, dass er das Richtige gekauft hat.“ Hier profitiere sie davon, aus der Hauswirtschaft zu kommen.

Sie habe gewusst, dass das Geschäft ein fester Bestandteil des Kanderner Einzelhandels sei – doch seit sie im Geschäft mithelfe, beobachte sie erstaunt, dass neben zahlreichen Kanderner Stammkunden auch zahlreiche Kunden sogar von außerhalb in den Laden kämen, um sich von den Bossharts beraten zu lassen.

Bleibt man eine Weile in der Nähe der Kasse stehen, bestätigt sich das schnell und man merkt: Die Kunden kennen sich untereinander und natürlich auch die Bossharts.

Das Geschäft ist ein Ort des sozialen Miteinanders

Das Geschäft ist ein Ort des sozialen Miteinanders. Hierher kommt man nicht nur, um eine neue Pfanne zu kaufen, sondern auch, um sich auszutauschen. Das Marketing wird auch in den sozialen Netzwerken stattfinden, da habe sie durch die Kanderner Guggenmusik schon gute Erfahrungswerte.

„Das macht die Stadt aus“, sagt Kollhoff überzeugt: Das Städli habe eine Menge zu bieten, ein Besuch lohne sich. Auch deshalb wird sie dem Werbering beitreten, dem Gewerbeverein, um mit den anderen Geschäften daran zu arbeiten, dass sich die Einzelhändler gegenseitig stärken und damit zur Attraktivität der Stadt beitragen.

Mit Blick auf mögliche Veränderungen bleibt Kollhoff wage. So viel steht schon fest: Die Eisenwarenabteilung im Obergeschoss wird sie nicht weiterführen.

Weil Ina und Arno Bosshart den Laden in guten Händen wissen, wächst nach 44 Jahren die Freude auf die freie Zeit.