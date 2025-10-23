Einzelhandel Kandern: Eva Kollhoff übernimmt Haushaltswarengeschäft Schneider

Das Haushaltswarengeschäft Schneider haben Ina und Arno Bosshart 44 Jahre lang geführt, im Januar ist Schluss. Jetzt haben sie eine engagierte Nachfolgerin gefunden.
Es sei ein ganz normaler Tag im Februar gewesen, den sie auf dem Sofa ausklingen ließ, erzählt Eva Kollhoff. Die 44 Jährige scrollte auf ihrem Handy, ließ sich von Instagram berieseln. Ein Video fesselte sofort ihre Aufmerksamkeit: Ina und Arno Bosshart, Inhaber des traditionsreichen Haushaltswarengeschäft Schneider, gaben bekannt, dass der Ruhestand naht und sie einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin suchen. „Das wär’s“, habe sie sofort gedacht.